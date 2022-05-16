據消息人士指出，德意志銀行將不會參與在東非一條原油修建管線計畫的融資。環保團體先前表示，該條管線的建造將造成成千上萬家庭的流離失所，自然保護區將陷入災難。

德意志銀行近日面臨壓力，要求表態和澄清對該35億美元的東非原油管線計畫(EACOP)的融資立場。該管線長達1400多公里，從烏干達綿延到坦尚尼亞。

法國能源巨頭道爾達(Total)能源與中國的中海油(中國海洋石油)將共同開發該管線。道爾達表示，正在採取新措施，降低該計畫對環境和人類的影響。

德意志銀行至今尚未對該專案發表任何意見，該行將在本周四召開股東大會，環保團體350.org已經表示，將發起抗議活動。350.org說，許多大型銀行和保險公司已經撤出該專案，作為歐洲少數幾個為撤資的大型銀行，德銀正面臨更大壓力。

據一位知情人士表示，德銀從未參與該石油管線的融資活動。

德銀在一份聲明中表示，不會對客戶發表評論，但是德銀支持朝向低碳經濟轉型，同時公司政策也禁止該行在知情的情況下，為清除原始森林、高保護價值區域和泥炭地的計畫提供資金。