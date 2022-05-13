根據檔案文件顯示，歐盟執委會將公布一項1950億歐元的計畫，以便在2027年停止進口俄羅斯的化石燃料。該計畫將加快推廣再生能源和節能技術，並轉向使用替代的天然氣供應。

歐盟執委會預計，這些措施將需要1950億歐元的投資，這已經超過要滿足歐盟2030年氣候目標所需的投資金額。

根據草案和歐盟官員的說法，為了實施這些計畫，歐盟正考慮提出更高的再生能源和能源效率目標。正在討論的目標包括，到2030年再生能源占45%的目標，取代目前的40%的建議；到2030年整個歐盟的能源消耗比預期使用減少13%，取代執委會目前的9%的建議。

其它提議包括，對歐盟法律進行微調，允許某些再生能源專案在最後期限之前迅速放行，以及制定新的歐盟計畫，推動大規模推廣太陽能，並重建歐洲的太陽能製造業。

歐盟還將制定計畫，在2030年要生產1000萬噸的再生氫氣，並再進口1000萬噸再生氫氣。歐盟還將透過立法，確定有哪些類別的氫可以算作是再生氫氣。

歐盟還將規畫，可能增加從埃及、以色列和奈及利亞等國進口液化天然氣(LNG)，以及建設所需的基礎設施。歐盟的一份草案顯示，新的進口LNG設施應旨在確保不會導致數十年的排放，這有可能損害氣候變遷目標。