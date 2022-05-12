歐洲議會環境委員會的議員，在周二對歐盟一項從2035年起有效禁止銷售汽油和柴油新車的計畫，投票表示了支持；但是對未來10年汽車二氧化碳排放採取更嚴格目標的提議，投下了反對票。

該委員會支持了到2035年新車減排100%的提議，該提議將使歐盟無法銷售化石燃料的新汽車。

歐盟執委會在去年七月提出上述目標，作為更大範圍的氣候變遷政策的一部分，其依據是新車將在道路上使用10至15年，這表示，在不危及2050年所有部門實現淨零排放的計畫情況下，2035年是停止銷售汙染汽車的最後日期。

該委員會沒有支持一些議員的提議，即提高執委會提出的目標，到2030年將汽車二氧化碳排放量較2021年減少55%的目標。

歐洲議會的大會將在未來幾個月對汽車二氧化碳排放提案進行投票，之後立法單位和歐盟國家必須談判出最終規則。

包括福斯汽車在內的公司已經宣佈，到2035年停止在歐洲銷售內燃機汽車，但一些產業組織對於禁止特定技術發出了警告，稱只有政策制定者支援大規模推廣充電基礎設施，才能實現此一目標。

關於要求各國在主要道路沿線設定公共充電點的提案，歐盟目前還在進行談判。