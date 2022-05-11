以全英語推廣台灣文化為目標的「國際影音串流平台Taiwan Plus」，原本設定下載目標要達1百萬，目前達成5萬，對此，今日上午在立法院立委吳怡玎質疑未達標準，未來預算很難審，文化部長李永得回應，應該要怪文化部，設定了一個錯誤的目標。

李永得表示，全英語頻道在國內是一個新的經驗，「過去設定的目標，必須要做檢討，用中文媒體概念設定英文媒體，實際上有落差，經過半年努力沒有達到預期目標，有很多地方要改進，都是事實。」

吳怡玎再質疑，目前根據Taiwan Plus的報告，完全看不出經費花在那裡，「多少比重花在不同節目，資訊設備花在哪裡，都看不清楚，未來到公視製播，經費的運用會更清楚一點嗎？」李永得也承諾，將會改進。

吳怡玎表示，根據Taiwan Plus報告書，有和KOL（意見領袖、網紅）合作，「這些KOL都有很大的觀眾群，但他們的受眾大多是台灣人，和Taiwan Plus設定的國外受眾並不符合。」

Taiwan Plus執行長蔡秋安解釋，KOL透過多元方式介紹台灣文化，像是有用動畫方式介紹金馬獎，蔡秋安表示，有考慮找國外的KOL，目前是分階段尋找不同的KOL。

對於這樣的解釋，吳怡玎並不認同，她表示，「不要劃一個很長遠的目標，然後跟我說是階段目標，這樣預算很難審。」此外，根據Taiwan Plus提出的受眾群報告，還有印度的觀眾，吳怡玎也表示，需要多加留意，「看到印度，可能是專門幫點網站的人。」