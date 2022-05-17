台灣新冠肺炎本土疫情持續延燒中，尚不能施打疫苗的小小孩，在這波疫情中成了最讓人擔心的族群，DJ兼主持人「咖啡糖賢齡」昨天(5/16)在臉書透露，未滿3歲的兒子「豬豬」才開心復課10天就意外確診，病程快而嚴重，併發哮吼症且眼神逐漸失焦，讓夫妻倆嚇壞急找119救援。

咖啡糖賢齡透露，上星期四深夜(5/12)老師突然打來通知有同學確診，他們趕緊讓兒子做快篩，一開始是陰性，隔天豬豬表示肚子不舒服、想吐，第三天則開始發燒、咳嗽並全身癱軟，因此再做快篩，結果陰轉陽，但咖啡糖賢齡跟老公驗此時仍是陰性。

咖啡糖賢齡如臨大敵，開始給孩子使用之前準備的常備藥及血氧機，豬豬則是出現38、39度的高燒，燒燒退退，在這過程中活動力越來越低，「手腳冰冷還出現了紫色大理石紋路、聲音沙啞如小狗嗚咽(媽媽敏感神經！該死的該不會是曾經得過的哮吼)」，結果一google發現確實有少數幼兒確診會併發此病症，此病症的出現，更被列為建議要立刻送醫。

夫妻倆內心天人交戰，猶如站在十字路口上，「到底該不該送醫院？很擔心去醫院影響醫療量能」，就這樣糾結了數小時，「直到豬豬再也發不出聲音、眼睛張不太開、甚至對不上焦距、叫他也昏昏沈沈」，咖啡糖賢齡才嚇得趕緊打119求助，經醫護人員評估後，孩子上了救護車送醫，在接受PCR篩檢並診治後，果真是確診症狀引發了哮吼症。

咖啡糖賢齡的2歲愛子在打了長效類固醇及給藥後退燒，幾個小時後狀態恢復平穩，於是終於能夠回家，反觀老公開始咳嗽後，夫妻倆又做了快篩，而這回就沒那麼嚇人，看到自己跟老公雙雙確診，她只是苦笑：「該來的躲不過的感受～好吧！一家都陽性！一起7+7，總比一個個中獎好，遇上難處就一一解決吧！」，她透露平時是酒精、消毒不離手的人，但千防萬防仍「中獎」，只能嘆這就是人生，「若是總得中鏢這麼一次，拜託請輕症下莊」。