元大投信總經理鄭宗祺請辭 謝忠賢任新任總座 19:502022/05/16 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 元大金控16日代理子公司元大投信公告重要人事異動案，董事會決議通過前任總經理鄭宗祺請辭案，新任總經理由元大投信執行副總謝忠賢接任，不過，該項人事案尚須經過金管會核准後認可。 據了解，謝忠賢有豐富的台股研究與操盤經驗，曾任元大投顧、復華投信與保德信投信等知名投信公司，也曾經擔任元大多福、元大高科技等基金經理人。由於元大投信近年來積極衝刺主動型台股基金規模與績效，因此延攬有豐富台股投資經驗的謝忠賢擔任新任總經理一職。 職場達人－公信電子總經理 吳惠瑜逆轉人生 小歌女變總經理 金寶遭爆料涉弊 前總經理沈軾榮挨告妨害營業秘密 #元大投信 #謝忠 #總經理 #鄭宗祺 #新任總經理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熟悉純網銀業務運作 王東和 接掌樂天銀行董座 04:102022/04/29 金融．稅務 OPPO台灣總經理 劉金接任 04:102022/05/11 產業．科技 佳世達新經營團隊接棒 加速價值升級 19:372022/04/29 財經 《科技》OPPO台灣總經理由劉金接任 布局未來營運動能 16:392022/05/10 財經 德國馬牌輪胎任命曹國偉接任台灣總經理 15:002022/05/03 汽車情報-汽車新聞 元大投信主被動基金 獲獎連連 04:102022/04/28 產業特刊 涉掏空蘋果西打 前總座孫幼英二審仍判9年半 11:032022/04/27 社會 金寶大動作提告 沈軾榮回擊 04:102022/05/10 產業．科技 連虧兩季 網家Q1每股淨損0.25元 04:102022/05/04 證券．權證 Noname Security成立台灣辦事處擴展亞太市場 11:232022/05/13 財經 莊文信回鍋三立！「一家團圓」謝張榮華讓我回到這個家 18:382022/04/29 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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