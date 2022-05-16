元大金控16日代理子公司元大投信公告重要人事異動案，董事會決議通過前任總經理鄭宗祺請辭案，新任總經理由元大投信執行副總謝忠賢接任，不過，該項人事案尚須經過金管會核准後認可。

據了解，謝忠賢有豐富的台股研究與操盤經驗，曾任元大投顧、復華投信與保德信投信等知名投信公司，也曾經擔任元大多福、元大高科技等基金經理人。由於元大投信近年來積極衝刺主動型台股基金規模與績效，因此延攬有豐富台股投資經驗的謝忠賢擔任新任總經理一職。