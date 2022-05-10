OPPO今發布新任人事調整案，OPPO台灣市場總經理施晃嘉即日起將升任OPPO台灣顧問，原總經理職務將由劉金接任，帶領團隊持續為廣大消費者提供優質的產品與服務。

施晃嘉擔任OPPO台灣市場總經理期間，為市占表現站穩前三名，在完成階段性任務後，未來將以顧問角色為OPPO提供行動通訊及手機產業的諮詢與建議。

OPPO執行長何濤安表示，新接任的劉金過往帶領OPPO多個團隊拓展業務，擁有橫跨歐亞兩洲的管理經驗，過去協助OPPO整合企業營運、產品行銷、通路經營，開創新興市場的組織發展及業務能見度，接下來也將為OPPO台灣的團隊帶來新動能。

關於新上任OPPO台灣市場總經理，劉金表示自己早在2014年時即在OPPO台灣市場的銷售部門服務，歷經多個市場及領域後正式歸隊，將以累積的多項專業和豐厚經驗，協助OPPO布局營運動能，持續提供優質創新的產品與服務。