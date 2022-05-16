女星伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）的20歲兒子「小哈利」庾恩利去年8月以藝名「En-Li恩利」宣布正式出道，穿著中性的他，近日曬出留長捲髮、穿薄紗女裝的扮相，嫵媚的氣質跟伊能靜有得比。

充滿藝術氣息的小哈利，現在是美國紐約大學帝勢藝術學院導演相關科系的學生，忙於學業的同時，不忘更新IG，近日分享扮女裝的影像，畫面中，可以看到他頂著烏黑亮麗的大波浪長髮，配戴淺色隱形眼鏡的雙眼，化著拉長的上勾眼線，整個人看起來很冶豔，而穿著更是女性化，小哈利挑了薄紗平口服裝，露出肩膀和鎖骨，展現柔媚又性感的嬌容。

小哈利過去就常分享自己扮女裝的動態，很有想法的他，曾在大陸時尚雜誌《SUPER世界青年》透露個人對於扮女裝的想法：「我在穿著上非常情緒化，衣服只是衣服而已，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀，我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態」；而伊能靜面對兒子穿女裝一事，都用鼓勵的方式力挺，也認為兒子「不需要承擔來自你父母職業帶給你的任何東西」。