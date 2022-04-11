54歲女星伊能靜在2015年梅開二度，嫁給小她10歲的男星秦昊，並育有一女兒「小米粒」，幸福的伊能靜不時在網上分享一家生活日常，不過伊能靜昨（10日）卻在微博標記秦昊：「你怎麼可以這樣對你老婆！」發文驚呆網友，不過這其實是伊能靜看了秦昊新戲的預告後，所寫下的觀後感。

伊能靜昨突在微博標記秦昊，並寫下：「你怎麼可以這樣對你老婆！」文末還貼上生氣的貼圖，發文一度引發網好奇是否夫妻吵架鬧翻了？不過仔細一看，其實是伊能靜看了秦昊新戲的預告後，所寫下的觀後感，秦昊在新戲《親愛的小孩》錯過妻子生產，獨留老婆在產房，劇情讓伊能靜看了火大發文。

伊能靜留言還吸引戲劇播放平台一起標記秦昊，網友也紛紛留言：「哈哈，昊哥演的（得）太好了，靜姐都看的（得）生氣了」、「昊哥演技太好了」、「不愧是演技派，不過靜姐也好可愛，反應太真實了」，而伊能靜自秦昊新戲上檔後，就積極為丈夫宣傳，夫妻好感情溢於言表。

伊能靜微博全文。（圖／取材自伊能靜微博）

其實，伊能靜和秦昊是著名的模範夫妻，儘管小倆口難免鬧彆扭，不過伊能靜也曾透露，她和家人吵架時，在對方不是很過分的情況下，伊能靜都會先道歉，「我覺得那不叫低頭，那是讓事情更順暢結束的方法」，夫妻相處之道相當高EQ。