LINE TV推出全新原創實境綜藝《紳士任務》，由王陽明、鄭人碩攜手獻出主持處男秀，帶領一群專業的老師，協助素人進行改造，希望幫助他們由內而外找到更多自信，今（7日）同步發出前導預告，王陽明、鄭人碩穿著西裝登場，展現紳士風範，帥氣十足。

預告一開始，王陽明就穿著西裝走向酒吧吧檯，瞬間化身調酒師，說道：「男人就是要突破框架，勇於嘗試，有著改變現狀的勇氣，努力的挑戰自我，用著頑強的毅力，征服世界上任何一座高牆。」緊接著鄭人碩隨即出場，以白色背心為主體穿搭，在片中再次詮釋演員工作，配上台詞：「合格的紳士，除了從容、自信、幽默以外，更需要有一群鋼鐵般的兄弟，來成就彼此。」

王陽明與鄭人碩因拍攝電影《海霧》熟識，卻因緣際會曾各自在電影《角頭》、《角頭2》擔綱演出，彼此惺惺相惜。過去從來沒有接觸過主持他們，對於合作感到相當興奮。王陽明坦言決定接下節目原因，是因為覺得主題非常適合自己，如果可以藉著擅長的領域幫助別人，心裡也會非常有成就感，尤其自己現階段，也很想要嘗試一些新的挑戰。

而另一位主持人鄭人碩則透露，好友納豆曾經虧過他私下是個「綜藝咖」，如果轉戰綜藝肯定不用上課就能上場，當下他只是一笑置之，但後來接到邀約，細想自己其實非常喜歡別人聽了自己的話之後展開笑容，因此也想透過這檔節目帶給人家歡笑或是幫助，認為那是一件很棒的事情，進而促成了這次合作。《紳士任務》預計6月底開拍。