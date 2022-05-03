華語歌壇天后葉蒨文與歌手林子祥是歌壇著名的模範夫妻，兩人跨越14歲的年齡差距，小倆口自1996年結婚後，夫妻恩愛形象鮮明，至今已牽手26個年頭，而近日就有網友捕獲野生葉蒨文、林子祥現身餐廳用餐，兩人雖然一身輕便服裝，但仍難藏明星氣場，葉蒨文、林子祥不僅互動熱絡，還親民的和粉絲拍照，毫無巨星架子作風更是狂圈粉。

60歲葉蒨文與74歲林子祥日前被網直擊，現身餐廳吃飯，照片在小紅書上瘋傳，夫妻倆雖然穿著牛仔褲、T恤的輕便服裝，但仍難擋兩人的明星氣場，葉蒨文、林子祥不僅走到哪都掛著微笑，兩人用餐時也互動熱絡，夫妻好感情溢於言表，同時，葉蒨文、林子祥也大秀親民作風，面對粉絲拍照要求都來者不拒，葉蒨文甚至親切地搭著粉絲肩膀拍照，毫無巨星架子作風獲得網狂讚。

野生葉蒨文、林子祥用餐照。（圖／取材自小紅書）

野生葉蒨文、林子祥用餐照。（圖／取材自小紅書）

葉蒨文與林子祥近期也難得重返螢光幕，夫妻一起登上音樂實境節目《聲生不息》，葉蒨文雖然頂著一頭白髮，臉上隱約露出歲月痕跡，不過纖瘦的她優雅開唱，舉手投足仍充滿巨星風采，而74歲林子祥唱起歌來仍然中氣十足，兩人歌唱實力依舊寶刀未老。

葉蒨文與林子祥除了大展歌喉外，兩人也大方在節目上曬恩愛，林子祥還紳士地拉葉蒨文的手獻上吻手禮，逗得葉蒨文露出害羞笑容，夫妻互動實在閃到最高點。