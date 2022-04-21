中國疫情熱燒，正文也針對大陸子公司的現況做更新，正文（4906）指出，目前旗下子公司正鵬電子（昆山），依當地防疫規定，已申請無疫企業復工中，待核准後，立即復工；至於另一子公司安博電子科技（常熟）目前為正常營運。

正文強調，在正鵬電子（昆山）停工的過渡期間，公司將優先消化現有庫存，並在復工後調假加班追趕產能，預估部分訂單將延至5月出貨，預期對整年度營運尚無重大影響。