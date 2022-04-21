拚復工！正文昆山廠申請無疫企業 16:232022/04/21 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國疫情熱燒，正文也針對大陸子公司的現況做更新，正文（4906）指出，目前旗下子公司正鵬電子（昆山），依當地防疫規定，已申請無疫企業復工中，待核准後，立即復工；至於另一子公司安博電子科技（常熟）目前為正常營運。 正文強調，在正鵬電子（昆山）停工的過渡期間，公司將優先消化現有庫存，並在復工後調假加班追趕產能，預估部分訂單將延至5月出貨，預期對整年度營運尚無重大影響。 昆山PCB供應鏈 申請拚復工 申報綜所稅 五招查詢年度健保費 #正文 #申請 #無疫 #正鵬 #電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》智慧顯示展 元太電子紙大秀武功 08:482022/04/21 財經 《電子商務》網家Kobo電子書城 數位書海淘金 11:282022/04/21 財經 豪昱磁力研磨機 獲多國專利 04:102022/04/21 產業特刊 外銷訂單 寫最強首季 04:102022/04/21 財經要聞 正成63周年慶 影視設備超優惠 04:102022/04/21 財經要聞 永豐銀愛地球 導入電子紙節能看板 04:102022/04/21 投資理財 《盤中解析》航運等傳產股撐盤 台股低量難攻 11:282022/04/21 財經 復工露曙光 尼得科超眾率先漲停 14:122022/04/21 財經 天晴太陽能發電系統 被動收入好選擇 04:102022/04/21 產業．科技 公信電子 搶攻全球電動車商機 04:102022/04/21 產業特刊 mTARC聯盟 進駐汽配與車電展 04:102022/04/21 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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