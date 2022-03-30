The North Face機能襯衫擁有隱形口袋便於攜帶小工具解決戶外考驗。（The North Face提供）

Columbia涼感快排襯衫適合上班族或休閒運動穿搭。（俊嶽提供）

Columbia涼感快排襯衫運用涼感材質及透氣網布增加舒適感。（俊嶽提供）

疫情以致無法出國，民眾近來熱愛親近大自然的輕旅行，戶外品牌The North Face、Columbia因此開賣機能襯衫，休閒版型兼具實用性，不只可長短袖變換外，隱形口袋也能靈活應對戶外考驗，加上透氣度升級，為熱愛穿搭的潮流人士提供新思路。

The North Face春夏展示Urban Oasis「自然之旅」系列服飾，將自然與城市關係相連，服裝以實用性、美學、自然融合度作構思，單從襯衫看就能體現，以休閒風融合潮流元素，並採用二合一內外兩穿設計，配上多口袋馬甲流露率性，另外增設前胸拉鍊及隱形口袋，靈活滿足戶外需求，加上透氣防風功能性面料，也很適合上班族穿搭。

Columbia春夏則以「為隨時出發而準備」為主題，推出舒適不失機能性的防水系列裝備，當中的「涼感快排襯衫」也成為白領人士喜愛的單品，除了長短袖可隨需求更改外，也運用涼感材質追求抗菌抗臭，另外，網布透氣、拉鍊暗袋及拭鏡布設計都是驚艷特色，讓消費者在都市型男和紳士旅人間完美切換。