第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間28日早上午展開，另隨著歐美疫情解封，紅毯恢復昔日光景，雖紅毯向來女星爭奇鬥豔的兵家之地，然而許多鮮肉演員們在紅毯上的互動也是粉絲們關注焦點。

「甜茶」提摩西夏勒梅以中空造型上紅毯，引起粉絲連連驚呼。（CFP）

人氣男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），在各大紅毯表現不俗，在典禮前被不少期待本次造型，而向來衣品滿分的他也不讓眾人失望，此次他以Louis Vuitton黑色亮片短版上衣，搭配合身西裝褲，以及他私服熱愛的切爾西靴，不過最吸睛的莫過於它省略襯衫，直接「真空上陣」簡單佐以閃亮的最時項鍊點綴，讓現場粉絲驚叫連連。

二代蜘蛛人安德魯加菲爾德以Saint Laurent暗紅色天鵝絨西裝套裝現身紅毯。（CFP）

安德魯加菲爾德與傑米道南在紅毯上大玩親親。（CFP）

至於二代蜘蛛人安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）則以Saint Laurent暗紅色天鵝絨西裝套裝現身，內裡則以黑色融合領結設計的襯衫做搭配，在紅毯眾多黑色西裝中，先以顏色脫穎而出。而向來淘氣的安德魯加菲爾德在紅毯上除跳舞外，也和好友千黛亞（Zendaya）玩自拍，遇見傑米道南（Jamie Dornan）時還大玩親親，嘴角一直維持上揚角度，看起來十分開心。

千黛亞以Valentino高級訂製服現身，以短版緞面襯衫，露出纖細螞蟻腰。（CFP）

而每每現身紅毯，造型深受關注的千黛亞（Zendaya），今出席奧斯卡紅毯，也不負眾外地貢獻一套極具個人特色的絕美造型。本次她以Valentino高級訂製服現身，以短版緞面襯衫，露出纖細螞蟻腰，下擺則以銀色亮片長裙增添華麗感，同時也與手上的鑽石手環相互呼應。