網紅Amber安柏個性陽光活潑，熱愛潛水、游泳等親水戶外運動，擁有AOW潛水證照，已累積近5年的潛水經驗，亮麗的外表被媒體封為「潛水正妹」；日前她曬出的「毛手襲胸」美照更引網民暴動。昨(26)日是大港開唱第一天，安柏現身高雄駁二曬出清涼美照，火辣畫面卻讓網民熱到快中暑。

北部這兩天雖陷入陰雨連綿，但舉辦「大港開唱」的高雄倒是天氣晴朗；安柏昨(26)日在IG分享一張美照，只見她身處在戶外的駁二會場周邊，身後有露天座陽傘，藍天白雲顯得天色溫暖怡人；安柏頭戴灰色寬邊登山帽，身穿黑色背心露出深V事業線，右肩掛一橘色寬背帶、左肩正常斜背一黑色背帶，看似行李不少；她左手拿一橘色字母鋁罐飲料，搭配她胸前戴金色扣環的敞露雪乳畫面，清涼感彷彿一秒帶人走入夏天。

安柏寫道：「大港中暑一日遊 #大港開唱」；網友被電暈回：「安柏也有去！」、「血肉（指樂團「血肉果汁機」）好爽（安柏：超爽）」、「今天爽到不行 明天Again」、「好美」、「看了就覺得超讚」、「超熱」、「今天的高雄真的很熱」、「多補充水份～」、「像隔壁鄰居家的小女孩，純美甜」、「辣妹」；後面還有她跟好友同逛，還額戴退熱貼，以及現場人山人海的照片，看來不只她人辣，駁二也是認真熱。

日前安柏分享了一張犯規吸睛照片，畫面中她僅僅穿了件黑色細肩帶胸衣，搭配稍微往前傾的動作，對著鏡頭燦爛甜笑；而前傾的同時讓超兇身材掉出來，看得粉絲簡直鼻血直流，不過此時有隻毛手直接搭在她的胸前，原來是她養的雪白貓咪「襲胸」，讓網友噴鼻血直喊羨慕。