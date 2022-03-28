《不丹是教室》製片賴梵耘盛裝出席奧斯卡。（取自臉書）

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間28日上午在洛杉磯杜比劇院登場，今年的最佳國際影片，由日本名導濱口竜介執導的電影《在車上》不負眾望拿下，濱口竜介接獲獎項後，謝謝所有評審以及參與演出的演員，該片主角西島秀俊在台下笑開懷，參與演出的台灣演員袁子芸也坐在觀眾席。

《在車上》從金球獎、好萊塢影評人協會電影獎、英國奧斯卡等國際獎項，一路拿到奧斯卡金像獎，更在奧斯卡金像獎寫下多項紀錄，包括成為首部入圍最佳影片的日本電影，奧斯卡史上第2部獲得最佳國際電影的日片，4項入圍也齊平黑澤明執導的《亂》並列入圍最多獎項的日片，同時濱口竜介也成為第3位入圍最佳導演的日本導演。

而袁子芸此次前往奧斯卡金像獎，最期待的還是能見到許久沒碰面的劇組演員和夥伴們，能再次齊聚在這個電影界的盛會中，覺得很幸福也別具意義。這次濱口竜介拿下最佳國際影片，看到導演得獎的瞬間袁子芸感動得哭了，「非常為濱口導演高興，也為劇組感到驕傲。自己能參與其中，感到與有榮焉」。

同場競逐最佳國際影片的有《漂浪人生》、《上帝之手》、《不丹是教室》、《世界上最爛的人》，其中由台灣女婿巴沃執導，他的太太、賴聲川女兒賴梵耘擔任製片的《不丹是教室》雖沒能拿獎，但巴沃執導的第1部片就進到奧斯卡盛會，已是備感榮耀，且賴梵耘幫巴沃搭配的紅毯服裝，已獲得GQ評選紅毯第7帥，也是特別的殊榮。