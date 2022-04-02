32歲日本男星岡田將生躍升演技派代表作品《在車上》甫榮獲奧斯卡最佳國際影片，他風光與劇組出席奧斯卡頒獎典禮，揚名國際，緊接著其新片《聖地X》也將接力在台上映。岡田將生與川口春奈在片中飾演一對兄妹，不僅全片在韓國拍攝，岡田將生更在片中大秀韓語，魅力十足。

該片是2人首次合作，岡田表示對川口的印象很好，「她是個誠懇、不說謊的人。和她共事的感覺很舒服。儘管我比較年長，在片中也飾演哥哥，但有時我還挺依賴她的。」而川口則笑稱岡田戲外就是個溫柔的大哥哥，經常在空檔會聽她說些無聊的小事，感情相當融洽。好交情就連參演的前輩緒形直人也稱讚：「他們完全就像一對親兄妹一樣。川口會在拍攝的空檔突然戳岡田一下，或者捉弄岡田一下。而岡田的回應方式往往也很逗趣，同時又很溫柔，一對年齡有段差距的兄妹之間應有的完美相處樣貌，大概就是如此吧。」

被問到在韓國拍攝最印象深刻的事情，岡田將生笑稱：「有一場戲是要拍我掉進游泳池，當時天氣很冷，泳池裡的水很冰，但導演要我掉進泳池好幾次，所以我一直在瞪他！」也表示自己對當地人得爽朗印象深刻，「我們搭計程車時，遇到的司機非常爽朗，在聊到日本動畫的話題時，話匣子一開還不小心講了快1個小時呢！」川口春奈則表示最難忘的是韓國美食非常美味，所以拍攝期間每天都感到很幸福，「拍攝空檔岡田將生和藥丸翔還會負責安排好美食地圖，我就照著他們的安排一起到處吃，完全就是名符其實的小妹呢！」

《聖地X》入選今年金馬奇幻影展，將於15日正式在台上映。