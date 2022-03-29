本屆奧斯卡頒獎典禮，焦點完全模糊，本該是圈內人士齊聚收穫整年辛勞的時刻，卻因為頒獎人克里斯洛克開了女星潔達蘋姬一個不恰當的玩笑，導致她的老公威爾史密斯當場暴怒，衝上台打了他一巴掌，此事隨即登上推特熱門話題，熱度甚至超越奧斯卡本身，而威爾史密斯出手打人的行為，引發各界兩極化的評價，知名作家苦苓也發表想法，直言打人不OK，但接著卻吐驚人之語。

奧斯卡主持人克里斯洛克拿潔達羅蘋的髮型開玩笑，說她如今剃到近乎光頭的造型，可以去演《魔鬼女大兵2》，但潔達之所以剃頭髮，是因為生病的緣故飽受脫髮之苦，她早在2018年就公開這件事，並表示正努力克服疾病，因此她聽了不開心，她的老公威爾史密斯更是因家人受辱而感到火大，當場衝上台給克里斯一巴掌，還兩度大罵「別從你哪髒嘴裡喊我老婆的名字」，此事引發軒然大波，而威爾史密斯接受大前輩丹佐華盛頓的勸慰及告誡，下一刻拿下首座奧斯卡影帝寶座時，於致詞時跟與會的眾人道歉。

威爾史密斯在典禮上動粗，因為發生得太突然，轉播單位根本來不及避開鏡頭，只緊急關了靜音，但畫面早已直播放送到全世界，引發高度的討論，知名作家苦苓在得知此事後也發文，分享他對此事的觀點，他開頭表示，自己認為打人就是不對的，但接著竟話鋒一轉，吐露：「但如果有人公開侮辱我老婆，拍謝，我還是會揍他！」，多數網友也支持他的想法，紛紛留言「拿人家愛妻內心最痛在開玩笑。被揍剛剛好而已」、「為愛人跟家人，反擊傷害是本能，無法計較得失！」、「我覺得這點是男人應該要做到的。不應該取笑一個生病的人」。

至於威爾史密斯本人怎麼處理此事，他今天一早就給出了正式聲明，坦言自己昨晚的行為是不能被接受不可被饒恕的，被開玩笑雖然是他工作的一部分，但對於老婆生病的事情被拿來開玩笑，對他來說難以忍受，因此情緒激動做出這樣的行為，他鄭重地對克里斯洛克道歉，「我確實越過了那條線，是我做錯了，我對於自己的行為感到羞愧，這不是我想成為一個男人的樣子」，此道歉聲明隨即引發熱議。