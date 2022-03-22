旅法設計師吳昕威同名品牌近期釋出2022春夏系列。（Peter Wu提供）

旅法服裝設計師吳昕威同名品牌Peter Wu近期釋出2022春夏系列，他以過去旅居巴黎時的生活印象，將光影灑落在巴黎街道、行人帶有些許休閒慵懶的生活態度作為本季靈感，故本季服裝輪廓多以不修邊設計、輕透柔軟布料營造出休閒又帶點優雅的態度，在顏色上則以白色、黑色、藍色等基本色系為主，在面料選擇上則配合台灣悶熱的天氣，多選用較為透氣的面料。

Peter Wu 2022春夏系列在服裝面料上選擇以科技馬德拉斯棉布、亞麻棉混紡以及循環利用的蠶絲嫘縈面料等作為主軸。（Peter Wu提供）

為製作出適合夏天穿著的輕透服飾，本季多以科技馬德拉斯棉布為主軸，主要運用於寬鬆款式的連帽外套、風衣和束口褲;而線條較為俐落的短褲、休閒褲則多以亞麻棉混紡為主，本季主打「不修邊幅的優雅」，企圖將巴黎閒適自由的夏日風情，以服裝呈現。

Peter Wu 2022春夏系列muscle tshirt （黑）美金140元，約台幣4000元、summer pants （ 條紋）美金645元，約台幣1萬8429元。（Peter Wu提供）

另外自2021秋冬系列起，吳昕威便悄悄展開品牌永續計畫，本季除使用再循環利用的蠶絲嫘縈面料，製作方形短褲、寬鬆襯衫與襯衫式外套套裝外，系列部分單品則使用巴黎當地一線精品多餘布料，循環再利用，透過創造減少浪費和對環境的影響。