旅德設計師品牌#DAMUR，日前五度登上臺北時裝週，秀上邀請張立昂、孫沁岳、黃承邦等人領軍走秀，其中黃承邦以黑色愛心挖洞造型，露出訓練有成的胸肌，吸引大票粉絲、現場觀眾按下快門，成為秀場最大亮點之一。僅在學生時期走過秀的黃承邦，在得知要走秀時十分緊張，「除了請教身邊朋友，也在家裡練習台步，剛剛在後台也請教資深模特一些技巧。」

張立昂受邀為#DAMUR 2022秋冬大秀走秀。（臺北時裝週提供）

而該套造型，也讓近期在《全明星運動會》上有亮眼表現的宇宙（林思宇）印象深刻，直呼「看到就有特別多錄一下。」今出席品牌大秀以白色長大衣，下擺拼接黑色不規則線條的大衣出席，其中胸口的三角地帶巧妙地鏤空設計，展現出跟過往較為不同的性感魅力，「本來以為我今天穿這樣會不會太誇張，但看完秀後才發現真的小巫見大巫。」另，此次秀上還有伊林旗下藝人Noovy4、藝人連晨翔、陳敬宣、郭宇宸、林煒傑等人一同觀秀，秀上星光熠熠。

宇宙（林思宇）以色長大衣出席#DAMUR 大秀，胸前三角鏤空設計，為筆直俐落的大衣線條，增添女性魅力。（齊心娛樂）

本季秀場原訂於臨江街夜市，但後來因種種考量，改在松菸文創園區四號倉庫舉行，為切和夜市主題，在本季秀場特別安排打香腸攤位，將夜市場景帶入秀場中。同時也與Uber Eats平台上推出 #DAMUR快閃店，並以也是人物為本次設計靈感，並結合虛擬體驗、數位消費、NFT（非同質化代幣）、台北夜生活文化，打造周邊 #時尚聯名商品系列。在服裝方面，雖然本季為2022秋冬系列，然而在服裝設計上卻多了許多春夏較常見的挖洞鏤空設計，對此設計師黃世舜表示：「我一直對於秋冬就是要穿的厚重這件事抱持疑問，現在的科技有一些heattech、Functional Wear輔助你穿的很暖，但是問題是在流行、搭配上，你永遠都會缺少一件可以搭配的東西。」他一直希望在秋冬可有亮眼、造型多變的造型可運用。

伊林話題模特廖彥龍演繹#DAMUR 2022秋冬系列。（臺北時裝週提供）

故本季在色澤上更加繽紛，其中以牛仔丹寧、白蕾絲、迷幻紫與叢林綠為主，還有#Glitch（小故障）的科技顏色條紋提花針織，服裝廓型上除了上述的挖洞、合身剪裁外，也不乏幾款Oversized大學Ｔ、西裝外套等單品，豐富本季輪廓。在配件方面，本季品牌與Miro Piazza Lost & Found再生再造(upcycle) 時裝週聯名太陽眼鏡，鮮黃的#Logo和藍色鏡片（烏克蘭國旗顏色）是設計師對於世界現在正在發生的動亂所想表達的時髦抗議;鞋款則與Royal Elastics 推出黑白斑馬紋時裝週聯名鞋款。

#DAMUR 2022秋冬系列。（臺北時裝週提供）