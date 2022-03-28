警方本月22日進入一處路寬僅60公分的窄巷破獲一處賭場。（翻攝畫面）

北市陳姓女子利用夜市作為掩護，在一處窄巷內經營地下簽賭站，本月22日北市刑警大隊持搜索票進入西昌街的民宅，逮捕44歲陳姓女子等3人，以及另外9名正在簽注的賭客，現場查扣筆記型電腦2台、監視器1台、計算機2台以及六合彩、大樂透以及今彩539等簽注賭單、賭資3萬多元，訊後將眾人依賭博罪送辦。

警方表示，陳女所經營的簽賭站，隱身在華西街夜市當中，簽注的客人均為出門吃、喝，順路轉進去簽注，而且出入口的巷弄僅60公分，極為狹窄隱密，業者為躲避查緝，更裝設監視器，並在巷口派人把守，過濾出入人的身分，仍有不少賭客上門簽注。

北市刑警大隊本月22日持搜索票進入屋內，逮捕陳姓負責人外，另外還有69歲的孫姓把風人員以及55歲負責算錢以及收牌的林姓男子，現場還有吳姓男子等9名賭客，警訊後依賭博罪送辦，並呼籲，賭博常造成社會治安及家庭問題，進而衍生貸放高利、暴力討債及幫派糾紛等問題，警方將持續掃蕩。