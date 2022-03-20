新北中信特攻20日本季例行賽最後一次作客高雄全家海神，不僅是隊長李學林復出首戰，也是後衛呂濟而代表中信特攻的最終戰。可惜在這場別具意義的比賽裡，中信特攻一路纏鬥卻不被幸運女神眷顧，在最後一刻遭庫薩斯補籃絕殺，終場以98比100不敵地主海神。

今天「黑豹」阿巴西和洋將艾斯各拿下29分，至於馬龍砍進27分、13籃板，三人率領中信特攻一路緊咬聯盟龍頭海神，甚至決勝節一度拉開5分超前，無奈卻在最後關頭遭海神逆轉，無緣拿下對戰2連勝。

而等待許久，中信特攻隊長李學林終於傷癒復出，今天共上場14分46秒，獲得2分、2助攻、1籃板與1抄截，「其實回到球場上這一路的過程非常艱辛，很感謝光哥、球團以及身邊有龐大後勤團隊當後盾，並給我與很大的空間與時間，等待我回歸球賽。」

李學林說，整體而言滿意自己在T1例行賽首秀表現，「這場球讓我提前進入季後賽模式，接下來還有一段時間，相信我會儘快融入團隊，帶領年輕球員進入季後賽有更穩定發揮。」總教練李逸驊則補充，李學林在隊上一直扮演稱職老大哥，「平常他練習時都是提前一個小時到，這種精神也提醒所有年輕選手，進入職業就是要維持這樣兢兢業業的精神。」

呂濟而即將轉隊至台鋼獵鷹，為感謝他開季以來的貢獻，球隊今天特別安排呂濟而最後一役先發上陣，並於開球後即退場與教練團及隊友擁抱致意，「雖然很不捨，但是我會在新的球隊繼續好好努力，也希望中信特攻的隊友們，要好好聽教練的話，繼續朝總冠軍目標邁進。」