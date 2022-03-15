聯盟本季墊底球隊桃園雲豹上周主場迎來三連戰，終於觸底反彈，先是擊敗台灣啤酒英熊，奪得主場首勝，隨後又再輕取臺南台鋼獵鷹，本季首度二連勝到手，陣中3大戰將張智峰、狄安森和戴維斯各自發揮精彩，為桃園雲豹創造二連勝驚奇。

最猛老將是他，40歲油箱還有很多油：40歲「馴獸師」張智峰再戰籃壇，加盟桃園雲豹，原以為他可能僅將扮演球隊精神領袖，沒想到張智峰不改「拼命三郎」球風，一上場就毫無保留，稱職的攻守表現也讓他受到教練團重用，上場時間不斷飆高，本季至今6戰，平均上場時間達35分44秒，全隊最長，證明他的油箱裡還有很多油。雲豹三連戰，張智峰堪稱聯盟最猛老將，3戰上場時間都超過37分鐘，其中對高雄全家海神之戰更打了39分06秒，他還以身作則，以不要命的防守、撲搶，帶動起團隊防守，進攻上也展現出「硬拔哥」身手，對上臺南台鋼獵鷹拿下個人職籃新高15分，帶領雲豹喜迎二連勝，張智峰說：「老實說，我也沒想到要打這麼久，也沒想到我的身體居然還撐得住，還是希望隊上的年輕球員能趕快成長，大家一起幫助球隊。」

不是只靠臉吃飯，狄安森扮演英熊殺手：桃園雲豹上周六主場迎戰台灣啤酒英熊，終場前5分41秒，老將張智峰因為抗議裁判吹判遭奪權出場，當時雲豹還以80比85落後英熊，正當眾人以為雲豹大勢已去，陣中帥哥亞洲外援狄安森卻在球隊緊要關頭挺身而出，最後3分43秒內獨拿10分，幫助雲豹一舉扭轉戰局，奪下主場首勝，狄安森成功扮演贏球大功臣。身為美菲混血，狄安森一加入雲豹，就以帥氣的外型瘋狂圈粉，如今他又挺身建功，再次證明狄安森絕不是只靠臉吃飯，雖然季初狄安森主要擔任球隊防守大鎖，但隨著球季進行，他也開始展現出進攻身手，先前還曾單場演出過三分球6投6中，此戰又繳出23分、9籃板、2助攻、2抄截、2阻攻的全能成績。

別以為沒睡飽，睏寶火鍋打到你嫑嫑：桃園雲豹洋將中鋒戴維斯總是睡眼惺忪的模樣，被許多球迷戲稱超像賽車電玩《跑跑卡丁車》裡的角色「睏寶」，但別看他一副沒睡飽的樣子，只要你一進到禁區，保證火鍋打到你嫑嫑的。上周五雲豹主場迎戰高雄全家海神，即使對上217公分「白色巨塔」庫薩斯，戴維斯還是沒落居下風，全場狂送火鍋餐，賞了海神6記麻辣鍋，改寫自己保持的聯盟單場最多阻攻紀錄，雖然雲豹最終以100比106惜敗，但戴維斯強攻26分、21籃板、3助攻、3抄截和6阻攻的恐怖數據，表現絲毫不輸2月新科最佳外援庫薩斯的32分、9籃板、1助攻和2阻攻，本季戴維斯也以平均3.7次阻攻，穩居聯盟阻攻王。

一哥輪休，SBL二連霸英熊掉到老四：挾著SBL二連霸氣勢進軍T1，台灣啤酒英熊一直是奪冠大熱門，但近期英熊卻陷低潮，近8戰竟吞5敗，排名跌落至聯盟第4，落後龍頭高雄全家海神3.5場勝差。上周六作客桃園雲豹，英熊不僅球衣出包，導致比賽延後1個半小時開打，還因一哥蔣淯安輪休，爆冷輸球，送給雲豹主場首勝，本季至今蔣淯安缺陣3戰，英熊全都苦吞敗仗，先前2月份和平籃球館主場，蔣淯安因愛女「珍珠」出生，請假缺席，結果英熊攻守節奏失據，2場平均輸分達20.5分，上周六對上雲豹，蔣淯安的輪休，英熊再度吃到輸球苦頭，這3場敗仗，英熊得分都未破百，凸顯少了蔣淯安領軍，進攻火力驟降的問題，要知道英熊本季場均得分為聯盟最高105.9分，一旦蔣淯安缺陣，平均得分大幅下滑到95分，整整掉了10.9分之多。

控衛教科書，布銳克曼「傳」出勝利：面對現今籃球「大三分」潮流，傳統的組織型控衛不再吃香，但高雄全家海神亞洲外援布銳克曼依舊靠著高超的傳球，在球隊裡扮演舉足輕重的角色，周日作客臺中葳格太陽，布銳克曼就靠著精彩的傳球助攻，幫助球隊取得勝利，該役雖然「白色巨塔」庫薩斯因犯規麻煩僅出賽21分21秒，但布銳克曼挺身而出，不斷透過傳球帶動起團隊攻勢，經由單擋掩護後，布銳克曼總能快速找到空檔隊友，幫助隊友輕鬆取分，全場海神共有6人得分達兩位數，布銳克曼繳出10分、4籃板、15助攻、2抄截的雙10演出，僅差1次助攻就可追平自己所創的聯盟單場最多16次助攻紀錄，讓人見識到僅靠傳球助攻，依舊可為球隊創造出贏球契機。

人生勝利組，桑尼超美老婆也大有來頭：臺中葳格太陽本季因找來巴勒斯坦傳奇球星桑尼助拳，球隊表現漸入佳境，而桑尼的全能身手也被譽為聯盟本季最強洋將，上周主場二連戰，太陽拿下1勝1敗戰績，桑尼平均奪下26分、15籃板、4助攻，再度展現出超強戰力。每次太陽的主場比賽，桑尼的超美老婆魯比和可愛兒子也總會成為轉播焦點，別以為魯比只是擁有明星般外貌，其實她也是個籃球高手，曾是約旦女籃國家隊隊長，和桑尼是在約旦聯賽時相識相戀，不僅球技出眾，魯比也因姣好外型參加過安曼時尚週的模特兒大賽，個人的IG粉絲數也達2.2萬人，隨著桑尼再度來台征戰，魯比也帶著兩人的寶貝兒子一路愛相隨，再度印證桑尼絕對是人生勝利組。