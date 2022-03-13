桃園雲豹13日靠著全隊5人得分上雙，以97比84擊敗台南台鋼獵鷹，達成隊史首次連勝， 總教練王志群說：「這是我們第一次主場2連勝，球員們非常投入比賽，我們遇到每個對手，都是以強大贏球決心跟態度去面對，要成為一支強隊，攻防兩端都要有人做出貢獻，只是過程中還有些缺失，但我們回去還會再進行檢討。」

此戰是雲豹本周3連戰最終場，在連2天與海神、台啤2支A級球隊對決後，今天與戰績相同的台鋼獵鷹交手，雙方你來我往打得相當膠著，上半場結束雲豹僅以1分領先，不過下半場再度靠著隊長鄭瑋跳出來建功，為球隊拉開比數，他表示，今天上半場團隊有些亂流，但及時修正後下半場第3節只讓獵鷹得10分，他覺得這是球隊做過最好的防守，也是贏球關鍵。

鄭瑋說：「群哥老是告訴我們不要放棄，因為我們一直有在正確的軌道上越來越好，我們不斷在逆境中去成長，實際上我們也做到了，我也很謝謝吉倫，他加入後讓我減輕不少負擔。」

吉倫貢獻15分、10助攻與9次抄截，差點完成大三元成績，他賽後開玩笑地表示，希望裁判能重新記算自己數據，他也說：「謝謝隊友在關鍵時刻為球隊站出來，讓我可以在比賽中做自己，我也特別感謝鄭瑋，無論在進攻端或防守端，都做了所有他可做的事情，雖然我們今天贏球，但還能更好，我為這個團隊感到非常驕傲。」

老將張智峰在主場3連戰都先發上陣，並連3場都打將近30分鐘，王志群說：「峰哥的價值大家都看得到，無論是團隊氣勢，還是整個團隊走向，因為有峰哥到來與所有人的努力，才能在主場打這麼好，未來我們還會更努力。」雲豹兩名禁區大將湯馬斯 (Elijah Thomas)、戴維斯(Deyonta Davis)分別拿下18分、12籃板與14分、15籃板，鄭瑋17分，張智峰15分。