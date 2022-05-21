藝人脫線家人今天低調辦理家祭。（莊哲權攝）

藝人脫線家人今天低調辦理家祭，靈堂擺放他的招牌黑框圓眼鏡等遺物。（莊哲權攝）

藝人脫線家人今天低調辦理家祭，兒子陳嘉成透露對父親的哀思。（莊哲權攝）

喜劇泰斗線脫線9日晚上在家中安祥辭世，享耆壽90歲，今天家人依照其生平低調風格，僅辦理家祭，正式從人生舞台謝幕後長眠台東，兒子陳嘉成說，在疫情最嚴峻的時刻，不宜群聚，同時為媽媽過完母親節後隔天離世，脫線爸把時間點都安排得很好。

今天是脫線告別式，家屬在低調場辦理家祭，靈堂旁擺了脫線戴了60幾年的招牌圓框黑色眼鏡、泛黃的歌單、年輕時的劇照等遺物，睹物思人，徒留回憶；入殮前，前來送脫線最後一程的親友們，在依依不捨的氣氛中瞻仰遺容，一代的喜劇泰斗就此走下人生舞台，長眠台東利嘉墓園。

脫線的兒子陳嘉成說，父親生前就交代不辦公祭，他選在疫情最嚴峻的時刻，不宜群聚，牧場也較不忙碌，而且是陪媽媽過完最後一次的溫馨母親節隔天離世，脫線爸把一切都安排得很好。

陳嘉成說，父親的最後1天，家人都非常不捨，遵照父親遺願是把後事辦得最低調，不發訃文、不公祭，很多人說他是台灣的國寶、喜劇大王，但他在家人的心目中是最好的爸爸，他把家庭顧得很好，子孫們將會延續他的精神。

陳嘉成說，這段期間也有很多來自各地的脫線爸粉絲、朋友前來弔唁，他也會擔心外界會誤解，父親如此的地位，告別式卻如此低調，但是父親就是節儉、不擅社交的習性，只喜歡溫暖感覺，所以在最父親的後一天，讓他感受到家的溫暖；脫線爸來台東30年，很喜歡這塊土地，所以在今天家祭後長眠台東。

脫線本名陳炳楠，台灣演藝圈縱橫40餘年，從早期黑白電影，演到彩色電視和舞台脫口秀，為許多人帶來歡笑，成為國內喜劇泰斗，62歲以後選擇走下五光十色的舞台，搬到台東偏鄉，開始他的事業第2春，經過幾番風雨飄搖，在台東鹿野創立「脫線牧場」王國。