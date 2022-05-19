空勤隊用負壓隔離艙後送確診的綠島居民返回台灣治療。（空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第3大隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議員李數奼19日質詢關心離島防疫物資量能。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣確診人數屢創新高，台東縣2個離島確診比率較本島高。礙於交通影響，蘭嶼、綠島鄉的快篩劑、藥品和隔離空間都不夠，綠島籍縣議員李數奼、蘭嶼籍縣議員黃碧妹等民代紛紛要求提升防疫資源及能量。台東縣衛生局表示，依中央規定離島每日只有78份快篩劑，正在向中央爭取增加數量。

空勤隊直昇機近日頻出勤，用負壓隔離艙後送確診離島居民返回本島治療。居民坦言，離島醫療資源不足，只要聽到直升機聲音，心理壓力就很大。綠島鄉長謝賢裕說，綠島累計有147人確診，被隔離人數占全島人口的1／3，因應旅遊旺季，若有遊客確診，就得搶鄉公所提供僅5間的隔離房。

謝賢裕表示，目前綠島防疫資源缺乏，出現亂象，旅宿業者接到確診遊客，都往綠島衛生所送。李數奼說，既然綠島隔離房5間已滿，是否可開放民宿作為臨時防疫旅館以解燃眉之急，另離島衛生所備藥量應加倍準備。

台東縣衛生局長黃明恩指出，依規定離島遊客若確診或被通知隔離，遊客應在島上原地隔離，住進原本預定的該家旅店。另已請交觀處協助徵求防疫房間，但仍在徵求中。

台東縣蘭嶼鄉島上常住人口約4000多人，已經累計198人確診，確診比例偏高，情況比綠島更差，更曾單日出現超過50例。

黃碧妹指出，蘭嶼確診數這陣子一再增加，島上衛生所醫護人員工作量大增，台東縣衛生局應該增加人力因應，目前島上衛生所工作能量負荷過大，衛生單位是否有向中央反映離島的困境，她認為應給予以專案協助。

兩島居民憂心，梅雨季節到來，交通不便，使各種防疫物資取得更不容易，兩島目前有96人份的新冠用藥，民代紛喊應提高安全準備量。台東縣衛生局表示，離島依規定每天只有78劑的快篩劑，正在向中央爭取增加數量。