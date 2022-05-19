鄉民女神「qn」黃瓊慧，平時不吝於在臉書展示傲人身材、評論時事，吸引大批粉絲支持，並冠上「PTT乳神」的封號，4月時曾在臉書透露確診一事，沒想到稍早收到PCR檢測結果，發現又是陽性，讓她無奈表示：「怎麼又確診了」。

黃瓊慧表示5/17晚上睡前，因為兒子打噴嚏加流鼻水，讓她擔憂小孩若確診會影響班上同學，因此隔天一早便前往採檢站做PCR，一路從抵達到採檢不到10分鐘時間，一家三口便完成檢測，結果出爐後，老公和兒子都是陰性，唯獨只有她是陽性，不禁無奈表示：「我是4/19號確診、4/29解隔離、之後7天實行自主健康管理，結果5/18又陽性，目前傻眼中」。

黃瓊慧表示分享自己情況後，從網友留言得知3個月內「陰陰陽陽」都有可能，因此不一定是再次染疫，雖然結果讓她傻眼，但慶幸的是小孩和老公沒事，不過為了安全起見，小孩要等到下周才讓他返回學校上課，接著強調：「現在新制就是確診隔離七天，然後我也跟防疫包互助團隊講了，防疫關懷包換你們幫我領一下啦」。

對此，不少網友紛紛留言：「PCR的靈敏度是快篩的萬倍以上。所以PCR陽性，快篩不一定測得到，所以Ct值很重要」、「CT值30以上快篩就篩不到了，而且之前解隔離的條件就是CT值30以上，但是PCR可以驗到36、37，所以這會有個bug」、「原來得過了還會再得」、「三個月內都很正常，其實不用篩」、「看Ct值，可能是妳之前中獎時的病毒殘留」。