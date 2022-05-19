涂善存（右起）透露和任容萱、楊貴媚、檢場的旅行像是獲得了一家人。（MyVideo提供）

涂善存（左起）、任容萱、楊貴媚、檢場結伴旅行。（MyVideo提供）

涂善存（左起）、檢場、任容萱、楊貴媚挑戰水上活動。（MyVideo提供）

在MyVideo線上獨家播出的實境綜藝節目《花甲少年趣旅行》，最新集數由檢場、楊貴媚、任容萱、涂善存組成花甲／少年組合結伴去旅行，日前，涂善存接受MyVideo專訪，談到此趟旅程最大收穫，表示「很像是獲得了一家人」。

從小與母親相依為命的涂善存曾透露在考大學那一年失去父親，因此這次的旅行對他來說格外充滿意義，「我想謝謝檢哥完整了我對於作為兒子和父親出遊的想像；謝謝媚姐成為了我在演藝這條路上，想要成為的模樣。」

涂善存也稱讚任容萱是此趟旅程中最好的夥伴也是開心果，「她貼心準備三天的晚餐時慶祝的酒水，讓大家每天都能在不同的滋味裡結束美好的一天。」最讓涂善存感動的是，在南投出外景時，豔陽高照，還需要下水，但大夥都全程參與了，他認為這種感覺很窩心，「沒有人勉強、沒有人要求，但大家都會為了彼此去體驗一些自己不熟悉的事物」。

涂善存坦言，若將來步入花甲之年，希望能擁有能像檢場與楊貴媚這般，能夠彼此打鬧、彼此分享、彼此支持著的友情。他自認是可以說走就走或是臨時更改行程配合度超高的旅遊夥伴，出遊時常負責照顧大家任務，在疫情前喜歡久久去旅遊一次當做放鬆，每週有機會就會外出露營，讓露營成為生活的一部分。《花甲少年趣旅行》每周六晚上10點在MyVideo線上獨家播出。