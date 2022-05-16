1名女網友在《Dcard》發文，她是由阿嬤帶大的，父親僅在她成年後出現，用她的名義買車及保險後，要求原PO繳罰單及稅金，她因為經濟壓力太大，註銷車輛牌照，不料父親揚言要告她，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，她從小和阿嬤一起生活，父親在他年幼時就跟別人跑了，直到她成年後對方才現身探視，以她的名義買保險，受益人填自己之外，還買一輛車掛在她名下，但車都是父親在駕駛，要求她繳納車輛稅金及罰單，原PO覺得頗有負擔，多次向對方提及不需要這台車，父親多次以「小小年紀就有車應知足」為由帶過。

但日前她因經濟壓力太大，無力繳納父親惹出的罰鍰，在同事的建議下，至監理所註銷該車輛的牌照，父親發覺車輛被查扣，氣到要出手打她，後來阿嬤出面調停才平息整件事，原以為對方不再追究，不料日前原PO收到父親的簡訊，罵她不要臉，不要恩將仇報等，還揚言要告她。

網友們紛紛在貼文下留言安慰：「把他威脅妳的訊息全部統整出來。在來把妳前前後後繳的罰款、牌照、燃料稅收集起來就不用怕他啦」、「保單假設不是你親簽的也可以申請無效」、「不要被他騙了，他告不成」、「車主是你，你有權利決定」、「辣椒水買一罐防身吧，這種不會承認自己錯誤的傢伙很危險」。