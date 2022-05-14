本土疫情延燒，民眾搶買防疫險保單，掀起防疫險之亂，民進黨立委高嘉瑜痛批，保險業者對於「能不賠就不賠」的無賴態度，金管會的態度同樣也是一個信任危機，請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠，在疫情中要求保險業建立負責跟誠信的基礎，不要讓人看破手腳、誠信破產。民進黨立委陳亭妃也呼籲，金管會應盡速成立專線或平台，提供民眾申訴管道，避免大眾恐慌造成防疫破口。

高嘉瑜指出，此次疫情讓我們見識到保險公司「收保費時都有賠，要理賠時都不賠」這種「能不賠就不賠」的無賴態度，尤其是這波疫情很多小朋友染疫被隔離，家長不僅是照顧者更是「密切接觸者」，理所當然會收到隔離通知書，成為被「匡列隔離」的對象，但保險公司卻發明「陪同隔離」的新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外。

高嘉瑜說，無論何種原因被匡列隔離，都叫「隔離通知書」，都該一視同仁，隔離通知書上也沒有「陪同」隔離的名詞，保險公司竟然自己擴張解釋，無視保險契約理賠條款而拒賠。

更離譜的是，金管會保險局長施瓊華竟然也認同業者「陪同隔離」不應理賠，甚至以金融評議中心意見，父母確診但因需要照顧小孩，而申請小孩也要匡列隔離的例子，認定不應理賠，高嘉瑜質疑，若小孩確診被隔離，家長沒被隔離，誰來照顧小孩。

高嘉瑜說，衛生機關在匡列隔離對象時都是認定有助防疫必要性的隔離，也就是符合保單條款中的｢政府機關為防治法定傳染病之需要，被認定應接受居家隔離、集中隔離｣，衛生機關不會看你是否「自願」而發隔離通知書，而是看是否有「防疫必要」。

高嘉瑜痛批金管會黃天牧主委口口聲聲絕對會維護保戶的權益，會要求保險公司依照跟保戶的保險契約辦理，還喊話「信任赤字」比「財務赤字」更難彌補，「陪同隔離」賠不賠，金管會的態度同樣也是一個信任危機，請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠，在疫情中要求保險業建立負責跟誠信的基礎，不要讓人看破手腳、誠信破產。

另外，目前12家販售防疫保單的產險公司，全數同意以數位健康證明取代診斷證明書，但皆保留事後查核權，有保戶擔憂以此申請理賠將被刁難。

陳亭妃說，雖然保險公會和產險公會都表態，願意配合拿到數位證明，就可以來理賠，但很多理賠的狀況不如預期，呼籲金管會盡快成立申訴平台或專線，協助民眾處理理賠事宜，避免造成社會大眾恐慌。