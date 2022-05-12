澎湃新聞報導，大陸銀保監會12日發布題為〈加快發展巨災保險助力國家應急管理體系建設〉文章表示，中共中央、大陸國務院高度重視巨災保險工作。近年來，銀保監會認真貫徹落實黨政有關決策部署，指導保險業積極作為，加快推進巨災保險工作、建構地震颱風等多災因巨災保險體系。

銀保監會指出，一是從地震巨災入手，聯合相關部門出台《建立城鄉居民住宅地震巨災保險制度實施方案》等文件，建立地震巨災保險制度規範。

二是指導40多家保險公司組建中國城鄉居民住宅地震巨災保險共同體，聚集行業力量，提升保障能級，推動地震巨災保險制度落地。截至今年3月31日，地震巨災保險共同體累計為全大陸1674萬戶次城鄉居民提供6424億元（人民幣，下同）的巨災風險保障，累計支付賠款7037萬元，在地震災害救助中發揮了積極作用。

三是指導地方結合自身風險特點開展試點，推動巨災保險在廣東、四川等10多個省市落地，形成發展合力和示範效應。

銀保監會稱，將始終堅持以人民為中心的發展思想，持續推進巨災保險工作，指導保險業運用好創新思維和系統觀念，在產品定價、技術服務等方面大膽創新，全面激發巨災保險發展潛力，加快構建包含地震、颱風、洪水、強降雨、泥（土）石流等災害在內的多災因巨災保險體系，充分發揮巨災保險在國家應急管理體系中的重要作用，讓巨災保險成果更好惠及廣大人民群眾。