阿根廷北部胡胡伊省（Jujuy）10日晚間發生規模6.8強震，目前尚未傳出傷亡。

美國地質調查所（USGS）稍早指出，阿根廷北部胡胡伊省10日晚間發生規模6.8強震，路透社報導，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）觀測到的地震規模達6.6，震源深度達182公里，目前尚未傳出人員傷亡。