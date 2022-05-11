阿根廷北部爆強震 規模達6.8 08:192022/05/11 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿根廷北部胡胡伊省（Jujuy）10日晚間發生規模6.8強震，目前尚未傳出傷亡。圖為阿根廷胡胡伊省山間村落。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿根廷北部胡胡伊省（Jujuy）10日晚間發生規模6.8強震，目前尚未傳出傷亡。 美國地質調查所（USGS）稍早指出，阿根廷北部胡胡伊省10日晚間發生規模6.8強震，路透社報導，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）觀測到的地震規模達6.6，震源深度達182公里，目前尚未傳出人員傷亡。 Prelim M6.8 Earthquake Jujuy, Argentina May-10 23:06 UTC, updates https://t.co/DxrKSbH1LS— USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) May 10, 2022 地牛翻身 桃捷班距調整影響16列車574名旅客 陸第二季經濟成長 恐僅2.1％ #地震 #阿根廷 #6.8 #強震 #Jujuy 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北市30年老屋高達7成 大地震一來恐怕擋不住倒塌 15:232022/05/10 生活 6.1地震雙北狂搖超有感 侯友宜坐鎮應變中心 14:502022/05/09 生活 沖繩與那國島近海6.6地震 最大震度3 15:162022/05/09 國際 6.1強震撼全台 未來5天恐有規模5餘震 04:102022/05/10 生活新聞 6.1地震全台有感 北捷啟動慢速巡軌 14:442022/05/09 生活 6.1強震全台有感 中捷停月台2分鐘 議會大樓狂晃 15:012022/05/09 生活 啦啦隊女神地震文秀超狂屁股蛋 高衩美腿深溝網全電暈 22:022022/05/09 娛樂 6.1強震撼全台 氣象局：未來5天不排除規模5餘震 15:182022/05/09 生活 習近平：培養青年黨員 確保紅色江山永不變色 04:102022/05/11 焦點新聞 俄副總理訪馬立波 見市容殘破還喜稱「解放」 14:362022/05/09 國際 北市警401人確診隔離中 士林警分局偵查隊長也染疫 18:542022/05/09 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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