9日下午14時23分，花蓮東部外海芮氏規模6.1地震，台北市都能感覺到最大3級震度，10日台北市議員周威佑質詢，2018年至2020年台北市在老舊建築耐震快篩執行都超過3000件，但真正完成補強僅有2件，改善腳步太慢。

周威佑表示，在1999年9月21日發生大地震後，建築法規重新修訂，加強建築物耐震能力，但台北市30年以上建築有70％以上，不符合新法規安全要求，對地震抵抗較差，一旦有強震發生，民眾安全就會有很大威脅。

周威佑補充，雖然北市府在2018年至2010年建築物耐震快篩執行效率不錯，但檢查完就沒有後續動作。

周威佑強調，當耐震快篩執行完後，就能評估建築物風險高低，如果對民眾生命財產有高風險，就能要求展開耐震能力評估，以及階段性補強，但礙於後兩個階段都要民眾一部份出資，推動上有相當難度。

周威佑說明，台北市這麼多老舊建築物，在2020年完成補強僅有2件，2021年也只有1件。

周威佑提醒北市府，要求民眾完成評估與補強，高困難度不僅台北市，全台灣都相同，一棟建築內不同住戶，要整合意見肯定相當困難，市政府應該有相當耐心不斷溝通，想辦法協助民眾改善房屋耐震問題。

如果建築物完成耐震快篩，評估具有高風險，周威佑建議，應該將建築物納入公共安全檢查申報項目，如果沒有完成相關措施，可以按照建築法91條開罰6萬到30萬，市政府不要擔心惹出民怨。