一名工程師與妻子分隔兩縣市，卻發現妻子背著他與另名男子外遇，甚至產子，憤而控告2人求償，對此，妻子則辯稱，兩人婚後即分居，丈夫僅是恐怖室友，非伴侶。台北地院審結，法官認2人踰矩屬實，須連帶賠償50萬元。可上訴。

判決書指出，廖姓工程師主張，與妻子於2014年間結婚，婚後幸福美滿，每年定期出國1至2次，每逢連假一定帶妻子出遊，但自從他因工作定居台南，兩人聚少離多，妻子竟與另名男同事外遇還懷孕產子，已嚴重侵害他的配偶權，遂向法院請求2人須連帶賠償他280萬元精神撫慰金。

對此，人妻辯稱，她與丈夫自2009年交往起，就從未感受到任何幸福，後因丈夫生病住院，她憂心分手會讓其病況加重，迫於無奈下結婚，至於出遊，丈夫總強制規劃所有行程，旅費各自分擔，她認為這絕非幸福夫妻出遊的樣子。

人妻指出，婚後兩人並未同住，她住在娘家，僅有周末才會到婆家與丈夫同住，她雖覺得此模式很奇怪，考量丈夫大病初癒便照做，但丈夫病癒後變得相當暴躁，經常不顧她意願，強迫行房，對她來說，丈夫僅是一位在周末同住的恐怖室友，請求免賠。

台北地院法官審結，認定男同事明知人妻已婚，卻仍與其發生不倫戀，甚至產子，縱然人妻認為與丈夫的婚姻本就有破綻，但婚姻關係未終止前，仍不能容忍毀壞婚姻本質，侵害配偶權屬實，酌情後判人妻與男同事，須連帶賠償廖男50萬元。可上訴。