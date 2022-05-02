情路坎坷的筱崎泫曾遭男友施暴。（中天綜合台提供）

祖雄透露曾遇過「控制型情人」。（中天綜合台提供）

中天綜合台36頻道《同學來了》，將在明（3日）晚9點播出主題「遇到恐怖情人當相愛變傷害！好聚好散怎麼那麼難？」楊繡惠透露剛出道時，某任男友邀請他到朋友家參觀，結果男方突拿出朋友的珍藏寶貝和她分享，她打開後發現竟是「一把槍」，嚇得趕緊找理由逃跑，之後再也不敢和對方聯絡。事後，對方竟跑到她工作的地方找她，將她拖進巷子內暴搥牆壁質問：「為什麼妳不愛我！」對方滿手鮮血歇斯底里的樣子，讓她至今想起來都仍覺得害怕。

提到恐怖情人，情路坎坷的筱崎泫透露，過去另一半對她的行蹤瞭若指掌，還會不時出現在附近，讓她驚覺有異，查看手機才發現自己早被定位，原以為和對方溝通後能有所改善，沒想到對方卻變本加厲，讓她氣得跟對方開嗆：「你真的狗改不了吃屎！」沒想到這句話瞬間讓對方失去理智，伸手就把她抓起來往桌上摔，嚇得她奪門而出，筱崎泫碰巧看見路過的朋友便趕緊上前求助，前男友卻辯解：「她只是喝醉了。」更出言威脅對方：「你信不信再往前一步，我就把你打死。」無端遭到威脅的朋友聽聞後只能離去，讓她相當絕望，直到清晨遇見巡邏的員警，才得以脫困。

男生代表祖雄也曾遇過「控制型情人」，每一天工作回家後都要被「查勤」，範圍包括所有信箱、社群軟體等，對此他澄清：「不是我要跟女生聯絡，而是我的工作需要用到，作為宣傳或是和粉絲互動！」為了證明自己清白，索性將所有帳號、密碼上繳，卻沒想到對方拿到密碼後竟把他的帳號全刪光，失控的行為讓來賓看傻眼，阿Ken則做出結論：「她就是要你不要和這個世界互動！」更多精彩內容就在每週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。

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