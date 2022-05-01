高雄一名王姓軍官與一名女清潔員外遇，事情被女方的丈夫發現，女清潔員遂以此威脅王姓軍官，讓王男選擇輕生自我了結，王妻直到整理丈夫遺物時，才驚覺事情真相，憤而控告女清潔員恐嚇取財，並提起侵害配偶權求償之訴。

判決書指出，王妻主張於1977年間與丈夫結婚，育有2子女，而丈夫自2016年間認識住在北部某社區的陳姓女清潔員，雙方發展為婚外情，陳女拍下私處照片給丈夫閱覽，或相約摩鐵交歡，兩人交往1年時，這段不倫戀被陳女的丈夫發現。

王妻指出，當時王男想藉機分手整理關係，但陳女不甘心，遂自2017年10底間以此威脅王男討錢，揚言若不從就要公開關係，讓王男身敗名裂，曾傳訊「我會把事情搞得很大很大」、「讓你們的鄰居知道你是什麼樣的人，讓你的老婆知道你如何背叛她，讓你的子女知道他的爸爸是怎樣的人。」

王妻表示，丈夫因不敵威脅，陸續在2018年2月至3月間，給予陳女共計40萬元作為封口費，但陳女變本加厲持續討錢，最終丈夫壓力過大，在記事本寫下與陳女外遇的次數與遭討的金錢，於4月間在住處輕生死亡，她則直到整理丈夫遺物時，才發現丈夫留下的證據，怒控告陳女恐嚇取財，並提起侵害配偶權求償訴訟。

刑事部分，案經上訴二審，高雄高分院法官認定，陳女傳送簡訊向王男討錢，為事實，依恐嚇取財判其6月徒刑定讞，得易科罰金18萬元；民事部分，王妻要求陳女返還先前索討的40萬元封口費，另求償100萬元，案經橋頭地院審理，法官認定陳女確實侵害配偶權，需返回恐嚇所得之40萬元，還須賠償30萬元。可上訴。

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