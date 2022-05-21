國內本土疫情呈爆發式延燒，連偏鄉和平區亦慘遭淪陷！台中市長盧秀燕21日說，和平區累計已有140人確診，大梨山地區有19人；衛福部長陳時中今日已宣布，原住民族及離島地區居民納入「快篩陽視同確診」，原住民偏鄉和平區將適用，全民一起守護原鄉力抗疫情。

平地民眾購買快篩都不太容易，何況偏遠地區的民眾，如果快篩陽性後才能做PCR，PCR篩檢後才能給藥，路途遙遠令人折騰？盧秀燕表示，她多次呼籲中央將「偏鄉、原鄉」納入「快篩陽視同確診」的政策，這是因應疫情的即時處置，也是偏遠地區的急迫需求。

衛生局強調，市府之前就提早啟動「照護和平計畫」，也準備足量的快篩試劑、PCR試劑與相關藥物送上和平；21日中午梨山衛生所已經為快篩陽民眾進行PCR篩檢。「快篩陽視同確診」上路後，和平區確診民眾能就近到衛生所問診、給藥，即時處置、即時照護；大家風雨同行，一起努力撐過疫情。