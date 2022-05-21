疫情期間，體貼是「互相」的！1名網友日前為確診友人送物資，他在門外與朋友聊天時，因擔心傳染表現地有些害怕，朋友就一直嗆他「會怕喔」，還一副他很沒義氣的樣子，朋友甚至故意咳嗽，他說「似乎是在測試我的反應，會怕就快滾」，讓他相當崩潰，認為重視友誼不代表要共享病毒。

該網友在Dcard上發文表示，他日前得知朋友確診，症狀有些嚴重，因此送些物資給對方，到對方家門口時隔著房門與對方聊天，朋友認為他刻意不進屋，竟不斷嗆他「會怕（病毒）喔？」，他回應已經送東西來，代表內心沒這麼怕，但仍不免有些疑慮，擔心若確診的話無法照顧家人。

網友為確診友人送物資，他在門外與朋友聊天時，因擔心傳染表現地有些害怕，朋友就一直嗆他「會怕喔」，還一副他很沒義氣的態度。（翻攝自Dcard）

該網友因仍表現出一點點懼怕，讓他的朋友相當介意，他稱朋友的言談透露出他好像很沒義氣，朋友還疑似故意沒有遮擋地不斷咳嗽，「似乎是在測試我的反應，會怕就快滾」，讓他無奈地說即便十分重視該朋友，也不代表要一起共享病毒，提到「只是想送個支援，怎麼就變成這樣情感的拉扯」。

該網友直言「我自我保護未雨綢繆，怎麼就變得是不夠重視朋友呢？」其他網友留言「好爛，幫忙送東西，朋友還不保護你」、「朋友是互相尊重的，不顧慮妳的風險還在那耍腦，東西丟著就可以走了，不需要顧慮她」、「我的話一定回，當然怕，怕死了，送完隔著房門講個幾句話就極限了」。