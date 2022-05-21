昨（20日）是蔡英文總統上任滿6周年，由於近期本土疫情狂燒，蔡政府相關政策也成了在野批評話題。不過，媒體人黃揚明昨晚則是在臉書提出質疑，就職周年，「請問蔡總統為什麼524天以來都不接受媒體聯訪？」

黃揚明在臉書指出，蔡英文總統自從2020年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」後，就不再面對媒體聯訪，頂多接受特定本土媒體專訪，若有公開行程或公開發言，都不會開放現場記者提問，記者只能遠遠對著總統喊話，沒有機會針對特定議題對她發問。

因此黃揚明質疑，既然蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都強調執政期間國泰民安、風調雨順、人民安居樂業、富而好禮，「為什麼這524天以來，都不願意讓媒體隨心所欲地提問？」

另外，黃揚明舉例，蔡總統6年半前，在競選總統期間，曾說「如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，那只想用數字矇混遮掩，反而忽略人民真實的感受，那樣的政府，就會是令人失望的政府。」在2015年曾說「一個執政黨，對於人民的痛苦，無動於衷到這種程度，真是台灣的悲哀。」因此他希望蔡總統不要只活在同溫層、只看數據治國，能夠記得這些她曾對人民許諾的文字，別讓這些曾經讓人民感動的話語淪為文青式的競選語言。

對此有不少網友在黃揚明臉書貼文底下留言，有人說「應該去雙北看一看吧」、「她又不選了，當然不想接受訪問，多說多錯」、「因為有網軍好安心」、「同溫層就夠勝選了」。