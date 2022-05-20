蔡英文總統終於走到任期內倒數第二次520就職日，與過去不同的是，這次沒有慶祝行情讓執政黨大內宣、大外宣，只有新冠肺炎累積確診病例數在就職紀念前夕突破百萬，重重打臉執政黨成日宣傳超英趕美的防疫成就，也難怪這次就職周年府方異常低調一切從簡。

而確診破百萬的施政劣跡，不過就是2016年民進黨重返執政以來的「斑斑劣跡」之一。劣跡斑斑豈止一個防疫不力，國民黨直接點出五大缺失:疫苗短缺、水情嚴峻、供電不穩、萊豬進口、黑道治國等；民眾黨則批評「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」等六大缺失。

只可惜兩大在野黨指控歷歷，卻只是對牛彈琴。殊不知至少到去年為止，國內《遠見》雜誌針對蔡政府第二任期就職周年滿意度調查，結果顯示國人對蔡英文滿意度創新高，為55.3%，一反過往連任總統進入跛腳時期就會大幅下滑的「慣例」。有了民意的加持，蔡總統何需理會在野的聲嘶力竭?

到了今年，《遠見》雜誌不知何故停止連續六次的民調發布，仍有另一民調機構則及時提供了民眾對總統在兩岸關係、外交及國防的滿意度都超過五成，蔡總體施政有四成六滿意的民調結果。更加深了蔡政府挾民調忽視打壓在野異見、有恃無恐續行己意的囂張氣焰。

民調無法反映真相，打臉蔡政府的卻是央行的報告。昨出爐的報告嚴正示警，俄烏戰爭持續、全球通膨壓力升溫、美國主要經濟體貨幣政策緊縮力道，中國大陸疫情管控以及國內疫情發展等5大因素，均將影響我國下半年的經濟成長。

換言之，蔡政府近年執政正是受益於國際環境丕變與美中關係矛盾的特殊大環境，對民進黨執政可說是撿到天上掉下來的禮物，「風口站對了，豬也可以飛起來」，也才有所謂的台商回流、外資湧入，帶動自2016年執政以來的相對繁榮的時期。

如今潮水已退，面對因為戰爭、疫情帶來的各種原物料上漲、各國貨幣緊縮政策等種種大環境不利因素，已逐漸反映在國內升息、物價急漲的壓力高升上，民生消費與生計問題甚至產業、就業端的種種「落後指標」也將會陸續浮現，執政者面對國際變局的蒼白無力頓時顯現。央行報告等於替蔡政府宣告「好日子已經結束」，蔡總統520後到卸任為止所要面對的局面只會更加嚴峻。

但無法挽回經濟頹勢又如何?要知道「經濟牌」本非其所長，況且經濟牌也不是執政的唯一保證。「抗中牌」、「選舉牌」才是執政賽局的打擊王牌、大殺器。目前推出的「育兒津貼八月加碼到五千元」、「中低收入戶附帶期限的補助加碼」等「選舉牌」，正是鎖定各種族群精準到位的收買(選)人(票)心手段，往後也會視選情需要，如同美國的量化寬鬆無限QE政策一樣的「無限加碼」。

「抗中牌」更是好使，遠的不說，最近美國總統拜登亞洲行將宣布成立印太經濟架構。拜登或許不會代眾議長裴洛西突訪台灣，但據報導拜登將與日相岸田文雄主持啟動儀式，並有來自澳洲、東南亞、東北亞印太夥伴領袖以視訊方式與會。美國國務卿布林肯日前已在國會表明「印太架構包括台灣在內」，是否會讓台灣以夥伴領袖在視訊與會的動機，以及台灣與會的代表其身分象徵，在在是「抗中牌」的精隨所在。蔡總統出馬的機會不高，會讓副總統賴清德與衛福部長陳時中格外眼紅的前副總統陳建仁代表出席嗎?不得而知。

可以確定的是，蔡總統已經走完經濟利多的前段任期。往後，在蔡總統執政倒數的730天，恐將是「政治利多」、「選舉利多」大舉出籠的時期。民眾屆時會顧肚子還是顧佛祖?只能自求多福了。（作者為自由撰稿者）

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