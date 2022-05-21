這「客製化」師傅真的太貼心了！1名網友日前要求師傅在家中安裝吊燈，但他卻失誤打字成「屌燈」，隔天他發現吊燈造型竟成了「整副生殖器」形狀，雄偉且華麗，他問師傅，對方竟回「你要的屌燈」；爆笑內容讓網友說「應客戶要求」、「真的很專業」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張對話截圖，1名男子向裝修師傅稱想在家裡客廳安裝吊燈，但傳訊息時誤將「吊燈」打字成「屌燈」，而師傅則說沒問題，明天就可以到府安裝，沒想到之後該男子拍下家中客廳照，並傳出3個問號表達一頭霧水。

1名網友日前要求師傅在家中安裝吊燈，但他卻打字成「屌燈」，隔天他發現吊燈造型竟成了「整副生殖器」形狀，雄偉且華麗。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原來該男子家客廳的吊當竟是男性生殖器的形狀，只見該吊燈內部燈具將生殖器外型描繪出來，連睪丸、陰莖處都有呈現，外頭則嵌滿玻璃珠，整體燈具相當巨大且修長；而該裝修師傅則回傳訊息「你要的屌燈」；對話真實性尚待確認，但有趣內容已吸引上千則網友留言。

網友留言說「這怎麼睡得著覺呀」、「有時候我都會抬頭看著燈，嘴巴張開開的」、「真的很專業」、「打錯字的悲劇」、「好有藝術的吊燈」、「完全客製化」、「這是情趣商店的特色」、「應客戶要求」、「設計師太有才了」、「還真有這東西，朋友去他家都很尷尬吧」、「太客製化了」。