妻子「儲糧」的很徹底！1名網友的妻子日前懷孕辭職在家，開始瘋狂加入地方超商群組，不斷跟團購，家裡原本就有1個直立式冷凍櫃已全部塞滿，後來又買了大型冷凍櫃開始囤食物，讓家裡空間變得超擠，丈夫崩潰喊「該怎麼阻止她繼續買下去了，我怕再不阻止，我家就會進第3台冷凍櫃了」。

該名網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他的妻子因懷孕胎象不穩，因此辭職全心備胎，但妻子不斷加入社區附近的超商群組、加入團購，開始瘋狂團購，原PO母親先前因為疫情買了直立式冷凍櫃給他們，如今被妻子裝滿團購品，妻子之後又買來另1個大型冷凍櫃，讓原本就小的家中變的更壅擠。

網友妻子懷孕辭職在家，開始加入地方超商群組，不斷跟團購，家裡原本就有1個直立式冷凍櫃已全部塞滿，後來又買了大型冷凍櫃開始囤食物。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友曾唸過妻子買太多會浪費，妻子則說吃不完才是浪費，放冷凍庫不會壞掉不是浪費，原PO說聽到古老的想法」，差點讓他「死死暈暈過去」，他先前替整理冷凍櫃，發現某雞腿排有快100包，水餃超過10盒，還有一堆其他食材，妻子原本向他認錯不會再買，但稍早他又收到妻子訊息要去超商拿團購的知名冰淇淋。

該網友崩潰說「該怎麼阻止她繼續買下去了，我怕再不阻止我家就會進第三台冷凍櫃了」；其他網友留言「要不要再團購炸台，然後去夜市擺攤賣炸物」、「至少封城的話，你們家一定不會餓死」、「快聯絡她前老闆跪求讓她回去上班」、「你就不要給她錢，她就沒辦法買了！」