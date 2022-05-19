高雄1名網友日前發現路邊有「警備車專用」停車格，但車格有註明時間是「07-09」、「17-19」，代表該時間內才是警車專用，他當時晚上6點多停入遭開單拖吊，事後曝光照片，質疑地上標線的「19」已模糊不清，讓他以為是「17-18」才會停入，痛批遭誤導；其他網友則要他去申訴，撤單機率不低。

該名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他本月初帶著家人到高雄市區，在找車位時發現路邊有車格寫「警備車專用」，但一旁還有標示時間寫.07、17等數字，他當下判斷該車位是早上7點至8點，晚上5點至6點是「警備車專用車位」，於是他在6點5分停入，18分就遭拖吊開單，讓他相當不解。

網友晚上6點停入「警備車專用」停車格，遭開單拖吊，事後曝光照片，質疑地上標線的「19」已模糊不清，讓他以為是「17-18」才會停入，痛批遭誤導。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友事後才發現地上標示時間是「07-09」、「17-19」，他認為地上標線的字體模糊，導致他誤認、判斷錯誤，痛批「舉發地上字體模糊標示不清，字意也不明，有計時標示卻沒有任何標誌立牌等，易使民眾誤解，導致違規停車受罰而拖吊，對此實在是深感不服」。

其他網友則說可以去申訴，「標示不明，留證據可申訴吧」、「這個申訴應該會過喔，政府沒被標示好還想罰」不過也有不少人認為通常都是「17-19」，且一般看到特殊車位都不太會停入，「光看到警備車專用我就不敢停了，你真的勇氣可嘉」、「不管有沒有分時間，我都不敢停」。