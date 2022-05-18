詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，進而慫恿上鉤者投資他們的假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，一步步掉入陷阱。（警方提供）

疫情大發燒期間，詐騙集團也到處橫行。金門最近就發生2起假投資詐騙案件，一個被騙走巨款1622萬元，一個損失84萬元。警方提醒投資要小心再小心，否則可能畢生積蓄一下付諸流水。

警方說明，A小姐在今年3月中旬透過LINE加入「仁祥」股票投顧群組，剛開始提供股票明牌供她自行下單為誘餌，之後再慫恿她改投資獲利較高的黃金期貨，對方還保證穩賺不賠。A小姐信以為真，陸續投入新臺幣1622萬元，直到接獲金城鎮永豐銀行來電，告知匯出款帳戶有異常，她一聽著急不已，趕緊與對方聯繫，但早已斷線找不到人，撥打165電話查證確定遭詐。

另B先生則是於今年5月10日，在交友平台Grass網站看到外幣投資廣告，即與該投資外幣交易平臺客服暱稱Spread者加Line聯絡。對方指引加入外幣交易平台「SPREADEX」網站，並誆稱保證獲利、穩賺不賠且可自行操作。B先生陸續匯款84萬元後，在5月17日到金湖鎮台灣銀行金門分行，準備再匯款54萬元，經行員關懷提問後發現可疑，隨即通報金湖分局員警到場攔阻成功。

金湖分局長曾冠螢表示，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體亂槍打鳥，進而慫恿上鉤者投資他們的假網站，設定高額獲利騙局取信被害人，一步步掉入陷阱。

警方再次提醒，切勿輕信來路不明投資管道，若標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，必屬詐騙，千萬不要上當。