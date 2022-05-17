中天綜合台《同學來了》明（18日）晚播出「寧可相信世界上有鬼！也不要相信男人的那張嘴！」，邀來巫苡萱、小鐘、柯有倫、何妤玟等藝人，大談男人的話到底值不值得相信。

「當男人說我不會再犯了！實際上卻是劈腿曖昧樣樣來！」，這是女星巫苡萱歷經多段感情後的體悟，她透露自己就曾遇過這種對象，做錯事時下跪道歉，讓她屢屢心軟原諒，有次抓到對方和其他女生的曖昧訊息，對方跟她下跪求饒還拿出祖傳金戒指求婚！這行徑讓小鐘聽了直搖頭：「渣男都是用這招！」巫苡萱也解釋她的原則是「事不過三」，被多次背叛後就讓對方「滿犯畢業」！

柯有倫也趁此機會在節目中跟老婆道歉，他坦言婚前曾騙過老婆：「你不騙就沒得出去玩！」他也解釋當時的情況，有次在錄音室忙完，原本要和老婆約會看電影，卻碰上朋友臨時邀約，當下就用工作還沒結束的理由取消約會。晚上喝得爛醉回到家便躺在沙發上睡著，隔天張開眼卻驚見女朋友在眼前，機靈的柯有倫趕緊解釋：「我昨天在錄音室喝太醉了！」用喝酒找靈感的藉口蒙騙過關，現在回想他還不忘感嘆：「那時候最Lucky的是還好我是一個人回家！」這句話讓一旁的阿Ken看不下去：「你會不會太誠實！這只是一個通告而已！」更多精彩內容就在每週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。