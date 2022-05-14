公視《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製《愛在曖昧不明時》主題，邀請歌手戴愛玲和演歌雙棲的林雨宣、許仁杰，與主持人曾寶儀、Lulu（黃路梓茵），從音樂聊聊不同年紀對於曖昩、戀愛、渣男的看法。

林雨宣、許仁杰帶來4首「友達以上，戀人未滿」的曖昧男女最有可能聽到的歌曲，現場即席演出友達與曖昩的情境劇，讓主持人大呼過癮，曾寶儀說，有人曖昧可以維持1個月、3個月、甚至半年，林雨宣說：「那是年輕的時候，現在，最多1個月後就要弄清楚男生的意圖。」

談起渣男，Lulu稱渣男是「中央空調」，「渣男不是冷氣裝在房間只吹妳一人，而是整棟都受到他的照顧。」直說應該沒有女人希望跟這樣的男人交往。曾寶儀也回應：「但不管男人怎麼渣，女人一定記住，姐妹們永遠才是最好的另一半，可以提供不同角度的思考。」

代言知名內衣品牌的Lulu更直言，有些男朋友更不希望女朋友的美麗、好身材被大家看到，很讓人無法忍受，她說，美麗、好身材就要讓大家看見，更直言不諱：「我們是『公共財』！」《姐妹們的音樂萬萬歲》每周日晚9點在公視播出。