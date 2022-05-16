金門縣疫情指揮中心今天敲定包括衛福部金門醫院開設快篩陽性個案PCR採檢「綠色通道」和規畫於5鄉鎮衛生所開設「確診個案照護計畫」在內的多項決定，與鄉親攜手走過防疫關鍵的最後一哩路。

金門縣府今天下午召開防疫會議，由確診居照的指揮官楊鎮浯縣長親自主持，邀集金門醫院、金防部和縣府各處、局主管與會。

會中，達成以下重要決議： 1.金門醫院同意儘速開設快篩陽性個案綠色通道，進行PCR採檢，並評估個案身體狀況，立即開立抗病毒藥物處方用藥，避免日後大量就醫需求。 2.規畫於5鄉鎮衛生所開設確診個案照護計畫；另視訊診療流程過於複雜，目前參加醫療院所不多，由衛生局加強宣導、說明。 3.因應後續疫情可能之高峰，加強型防疫旅館應研議即早增設，並設立防疫車隊。 4.有關PCR篩檢站西半島分流作業，由衛生局洽詢增設之可能性。

縣府表示，目前地區除校園防疫措施仍較嚴謹外，其餘與中央防疫政策同步實施，現階段確診者以居家照護為主，保留醫院量能，作為中、重症醫療使用，同時基於維護鄉親就醫權益，縣府也將加強居家照護關懷服務。

楊鎮浯強調，雖然他本人目前確診，在居家照護期間，縣政運作與防疫作為均按既有的計畫，有節奏、有秩序的進行，非常感謝各單位2年多來的努力與辛苦，也期待大家繼續堅守工作崗位，齊心協力做好照護鄉親健康的工作。