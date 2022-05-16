立法院法制局及全國中小學校長協會均建議全國統一暫停實體課至少2周，以度過疫情高峰。不過教育部主秘廖興國今天明確表示，5月8日公布的防疫授課規定，已給學生、老師及學校因地制宜的彈性空間，因此教育部不會提出全國統一停課的政策，以保障學生受教權。

廖興國表示，5月8日針對校園實施授課方式進行調整，以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，以及取消全校暫停實體課程之規定。

如學校實施暫停實體課程人數增加，造成學校在課務運作上發生困難，學校仍可考量其運作量能調整授課方式，並依教育部修訂之「全國高級中等以下學校學生居家線上學習參考指引」，先行規畫同步、非同步、班級分組等彈性做法，以利未到校學生實施居家線上學習。

另學生家長如有基於防疫目的，為其子女向就讀學校請假者，學校可審酌個案情形，從寬認定給予防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄，亦不會因此扣減其學業成績評量。

廖興國說，這套防疫授課規定已給學校、老師及家長彈性，加上各地區疫情狀況不同，考量到學生受教權，因此教育部不會提出全國統一停課的政策。