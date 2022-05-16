新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，中原大學日前也曾因學生確診因而停課，校方16日表示，考量疫情擴散嚴峻，依據教育部5月13日之最新防疫規範，即日起延長全校防疫演練，遠距教學直到學期末。

中原大學指出，大學部實驗或實作課程，若以遠距遠距或其他替代方式確有窒礙難行之虞，由授課教師與學生討論後可提出申請，經開課單位同意後，送教務處備查。畢業考及期末考改採取線上考試，授課教師亦得以書面報告、口試、作業或其他替代方式進行考評。研究生學位考試則由指導教授評估後，改採視訊口試。