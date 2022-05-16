有媒體報導指，總統蔡英文13日召開防疫會議時讚許高雄是防疫模範生，相較之下，雙北則是太早放手。對此，新北市長侯友宜表示，新北市是防疫重中之重的地方，若是按照中央規定本土確診破1500例才啟動居家照護，新北將面臨更嚴峻的醫療挑戰，新北若未率先啟動居家照護，全國醫療量能也絕對沒辦法負擔，新北不只提出問題，也提出解決方案，因此他也希望中央給予支持。

侯友宜說，新北面對疫情浪頭的是全力備戰，做好事情，第一線遇到龐大的問題，第一時間都建議中央，希望中央聽到人民聲音、痛苦，現階段最重要的是保有醫療量能，中重症將是疫情作戰的決戰點，必須確保中重症不會轉到死亡率，並保有醫療量能給予使用。

侯友宜說，當初中央認為本土確診破1500例才能啟動居家照護，但新北到那時會面臨嚴峻醫療挑戰，因此新北勇敢承擔居家照護先行，如今居家照護已照顧將近20萬人，提供中央居家轉型草案至今已3周，中央也下達確診同住家人7天自我防疫，與新北市提的也只差在3劑疫苗限制。

「其實早一點做，可以回頭守住醫療量能。」侯友宜說，TRACE系統問題解決2、3周後，又換成法傳系統卡住，這些都是問題，新北除了提出問題給中央，也有能力解決問題，只希望中央給予新北提出的解決方案支持，別再拖最重要。

針對中央在新北開設大型PCR篩檢站，侯友宜也說，新北開設全國最多篩檢站，篩檢量76萬人次也是最多，但當陽性總預測值高達97％時，重點問題就不是放在篩檢量能，而是在保全醫療量能，守住中重症高風險族群，中央雖提供大型PCR篩檢站，但量能仍有限，呼籲中央必須將快篩陽等同確診標準放寬，才能回頭守住醫療量能。